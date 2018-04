Presa italiană a descoperit un nou talent printre jucătorii români. Aflat de mai bine de doi ani la Genoa, Claudiu Micovschi a confirmat de la an la an, iar evoluţia sa nu a putut fi trecută cu vederea.

Cotidianul GazzaMercato i-a dedicat un material amplu mijlocaşului de 18 ani care a impresionat, ultima dată, chiar la naţionala Under 19 a României, care a ratat recent calificarea la Campionatul European.

Intrat pe teren în minutul 63 al meciului cu Ucraina, Micovschi a avut nevoie de mai puţin de 14 minute pentru a se face remarcat, aflându-se la originea fazei din care Moruţan a deschis scorul în minutul 77.

La doar 18... citeste mai mult

azi, 16:48 in Sport, Vizualizari: 41 , Sursa: Azi in