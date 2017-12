Pasiunea pentru legendarele personaje ale lui Disney uneori nu are limite. Este cazul unui californian. El a decis ca în acest an, de Crăciun, să-și decoreze casa cu obiecte legate de celebrele creații care au încântat copilăria tuturor.

Mickey Mouse are o casă de Crăciun EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link: El a decis să creeze casa de Crăciun a lui Mickey Mouse. Și nu a fost ușor: o lună a durat până și-a văzut visul transformat în realitate.

Obsesia lui față de tot ce înseamnă Disney a început în anii '50, când a văzut pentru prima dată o emisiune la televizor dedicată lui Mickey Mouse, iar... citeste mai mult

ieri, 20:59 in Actualitate, Vizualizari: 43 , Sursa: TVR in