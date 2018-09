Muzicianul britanic Mick Jagger, solistul trupei The Rolling Stones, va interpreta rolul unui colecţionar de artă în thrillerul „The Burnt Orange Heresy”, în regia lui Giuseppe Capotondi, potrivit contactmusic.com.

Filmul are la bază romanul omonim scris de Charles Willeford, iar acţiunea are loc în Italia zilelor noastre şi se concentrează pe o înşelătorie din lumea artei care se sfârşeşte prost.

Filmările vor debuta luna aceasta, în Italia, potrivit site-ului specializat Deadline, iar lungmetrajul va fi lansat la finalul lui 2019.

Aceasta este a treia oară când rockerul în vârstă de 75 de ani joacă într-un film, după apariţiile în „The Man From Elysian Fields”... citeste mai mult