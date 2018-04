Cupa Hagi Danone, cea mai importanta competitie de fotbal din Romania pentru copiii sub 12 ani, isi desfasoara anul acesta cea de-a noua editie. Ca in fiecare an, cele mai bune echipe scolare si cluburi de top vor juca pentru sansa unica de a reprezenta Romania la Danone Nations Cup, “Mondialul pustilor”, competitie al carei ambasador este Zinedine Zidane.

Galatiul a fost gazda celei de-a doua etape din actuala editie a Cupei Hagi Danone. Sambata, 21 Aprilie, si Duminica, 22 Aprilie, la Baza Sportiva “Siderurgistul”, peste 350 de copii de la 32 de scoli din judetul Galati au trait clipa din plin. Scoala “Miron Costin” din Galati a castigat finala si va juca la Turneul Final al Cupei... citeste mai mult