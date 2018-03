S-a reluat returul campionatului judeţean de fotbal juniori, campionat in care C.S.Victoria Cumpăna participa cu două echipe, la categorii de vârstă diferite.

Micii fotbalişti au început cu dreptul acest retur de campionat, ambele echipe pregătite de antrenorul Cristian Mustafa reuşind sa obţină victoria.

In primul meci: Juniori D2 ( 2006)

C.S.Victoria Cumpăna – Aurora 23 August Locul 1 în grupa 4 2. Marcatori: Tănase Marco 2, Cristescu Daniel 1, Grecu Alin 1. In al doilea meci: Juniori E (2007)

C,S. Victoria Cumpăna – SSC Farul... citeste mai mult