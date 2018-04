Michelle Pfeiffer se află într-o fază avansată de negocieri cu studiourile Disney pentru a i se alătura Angelinei Jolie şi lui Elle Fanning în cel de-al doilea film al seriei "Maleficent", transmite vineri publicaţia americană Variety.

Din distribuţie va face parte şi Ed Skrein, iar regia va fi asigurată de Joachim Ronning ("Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales").

Dacă negocierile se vor încheia cu un acord, Michelle Pfeiffer va interpreta rolul reginei în noul film produs de Joe Roth, cu un scenariu semnat de Jez Butterworth şi Linda Woolverton.

Deocamdată nu se ştie de unde va continua noul film... citeste mai mult