Fosta Primă Doamnă a SUA Michelle Obama a dezvăluit că a pierdut o sarcină în urmă cu 20 de ani şi că fiicele fostului cuplu prezidenţial, Malia şi Sasha, au fost concepute cu ajutorul fertilizării in vitro, relatează vineri dpa.

Michelle Obama, azi în vârstă de 54 de ani, a făcut aceste dezvăluiri în cartea sa de memorii "Becoming", care urmează să fie lansată marţi şi în care povesteşte, între altele, despre începuturile relaţiei şi căsătoriei sale cu viitorul preşedinte Barack Obama.

După pierderea sarcinii, "m-am simţit pierdută şi singură şi simţeam că am eşuat, pentru... citeste mai mult