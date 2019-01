Michelle Obama a uimit cu cizme de 4.000 de dolari FOTO

Michelle Obama a apărut recent într-o pereche de cizme Balenciaga în valoare de 3,900 de dolari. Fosta Primă Doamnă a Statelor Unite a apărut la Barclays Center, pentru a îsi promova noua carte, si a fost intervievată de Sarah Jessica Parker.

YES to Michelle Obama in these thigh high Balenciaga boots ??? pic.twitter.com/hWSXMqw0T4

— MEFeater Magazine (@mefeater) December 20, 2018 Michelle a declarat că atunci cand se afla la Casa Albă făcea alegeri mai clasice, deoarece știa că opțiunile ei vestimentare au un mare impact. Ea a declarat că tocmai din acest motiv alegea și designeri tineri, locali, pe care să îi ajute să devină cunoscuți, în loc de a apela la case de modă... citeste mai mult