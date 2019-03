Avenatti a fost arestat luni la New York, a anunţat un purtător de cuvânt al procuraturii din Los Angeles.

US Attorney for the SDNY Geoffrey S. Berman: "Today we announce criminal extortion charges against Michael Avenatti." https://t.co/0aF48MjVgW pic.twitter.com/1yGx7YjCGv

— The Hill (@thehill) March 25, 2019 Avocatul, care a devenit celebru ca reprezentant al actriţei porno Stormy Daniels în procese împotriva lui Trump, este vizat de acuzaţii federale în statele New York şi California. În dosarul din New York, Avenatti este acuzat că a... citeste mai mult

azi, 00:09 in Externe, Vizualizari: 10 , Sursa: Adevarul in