Miami Open 2019 – o noua sansa pentru Simona Halep de a reveni pe primul loc in clasamentul WTA

Indian Wells 2019 s-a incheiat cu o surpriza placuta pentru romani, jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu reusind, la doar 18 ani, sa cucereasca trofeul, dupa ce s-a impus in finala cu 6-4, 3-6, 6-4, in fata mult mai titratei sportive Angelique Kerber. Victoria canadiencei i-a facilitat Simonei Halep ramanerea pe treapta a treia in clasamentul general.

Intre timp, cele mai bune tenismene s-au mutat in Florida unde, in perioada 18-31 martie, se va disputa Turneul WTA Premier Mandatory de la Miami. Intrecerile din acest an vor avea loc in complexul Hard Rock din... citeste mai mult

