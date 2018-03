Joi, 29 Martie, 13:25

Danielle Collins (24 de ani, 93 WTA) și-a învins idolul, pe Venus Williams (37 de ani, 8 WTA), scor 6-2, 6-3, și va juca în semifinalele de la Miami contra Jelenei Ostapenko.

Danielle Collins, aflată în fața celei mai importante performanțe din carieră, a mărturisit momentele emoționante dinaintea partidei.

"Am plâns atunci când am văzut-o pentru prima oară pe Venus în vestiar. Ea a fost jucătoarea mea favorită încă din copilărie, dar nu am ținut cont de asta. Am lăsat respectul deoparte și am dat tot ce am avut mai bun.

