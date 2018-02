Nou numitul ministru al Finanțelor, Eugen Teodorovici, vrea să-l coopteze în echipa sa pe predecesorul său, Ionuț Mișa.

"Putem gasi o formula pentru a colabora intr-o echipa. Suntem oameni de finante. Si domnul Misa este un om din sistem de foarte multi ani si fiecare are ceva de adus. Care va fi formula vom vedea in zilele urmatoare. (...) Nu am discutat nimic, nici de secretar de stat, nici de presedinte ANAF, nici de o alta functie. Doar sa imi dea un raspuns vizavi de o colaborare pe viitor. Daca imi da un raspuns la acest lucru, vedem si care ar fi pozitia pe care sa o ocupe", a afirmat Teodorovici... citeste mai mult

