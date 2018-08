MFP plateste ultima dobanda si bonusul pentru titlurile de stat FIDELIS, emise in 2016 Pe 6 august 2018, Ministerul Finantelor Publice va efectua ultima plata de dobanda anuala, in valoare de 2,15 lei/obligatiune, plata aferenta titlurilor de stat FIDELIS emise in 2016.

MFP va rambursa si valorea nominala de 100 de lei/obligatiune si va plati bonusul de dobanda pentru 100 de persoane alese prin tragere la sorti.

Astfel, pe 3 august, 100 de detinatori de titluri de stat, persoane fizice, vor fi selectati, prin tragere la... citeste mai mult