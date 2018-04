MFP a pus in dezbatere Normele de aplicare a Codului Fiscal Proiectul are ca scop clarificarea modificarilor aduse cadrului fiscal, ca urmare a intrarii in vigoare a mai multor acte normative de modificare si completare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Actul normativ stabileste metodologia de aplicare unitara a noilor prevederi in vederea clarificarii acestora, precum si pentru asigurarea unei abordari corecte a legislatiei fiscale, reducerea costurilor de conformare a contribuabililor si administrarea coerenta a sistemului de impozite si taxe.... citeste mai mult