Mezelurile Fox - afaceri de peste 60 mil Euro anual Familia Vulpe, detinatoarea grupului Fox, controleaza afaceri anuale de peste 60 milioane Euro. In 2017, Fox Com Serv Distribution, cea mai mare companie din grupul Fox, a inregistrat o cifra de afaceri de aproximativ 63 milioane Euro, mai mare cu 1% fata de 2016.

Afacerile familiei Vulpe sunt pe un trend ascendent. Desi cresterea din 2016 pana in 2017 inregistreaza doar 1%, compania incheie al optulea an consecutiv cu majorare a cifrei de afaceri.

Grupul Fox a incheiat anul 2017 cu o cifra de