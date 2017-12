Mexic: 2017, anul cel mai violent din ultimele două decenii, cu peste 23.000 de omoruri Anul 2017 a fost cel mai violent din ultimele doua decenii in Mexic, unde au fost consemnate in primele unsprezece luni 23.101 omoruri, potrivit datelor oficiale publicate vineri, transmite AFP.

Social Bilantul este cel mai ridicat din ultimii 20 de ani, de cand autoritatile consemneaza statistici in materie.

Cifra depaseste bilantul din 2011, considerat pana acum cel mai violent, cu 22.409 de omoruri

