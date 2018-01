Dupã ce, in anii tineretii, a publicat in revistele „Opinia studenteascã”, „Viata studenteascã”, „Dialog”, in „Cronica”, „Ramuri”, „Amfiteatru”, „Luceafãrul”, „Romania Literarã” etc., Corneliu Bichinet si-a inceput cariera didacticã in Oravita,...

Monitorul de Vaslui, 2 Octombrie 2015