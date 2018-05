Franciza LaDoiPaşi a fost lansată în 2012 ca o soluţie pentru hemoragia din comerţul tradiţional, care pierde câteva mii de unităţi an de an. În cel mai bun moment, reţeaua LaDoiPaşi ajunsese la 700 de unităţi, pentru a scădea apoi spre 430 în toamna anului trecut. Ulterior cifrele au revenit pe un trend pozitiv.

„În momentul de faţă, la 10 luni de la re­poziţionarea conceptului ca fran­ci­ză independentă, există peste 550 de magazine care operează sub brandul LaDoiPaşi la nivel naţional, iar numărul lor creşte în fiecare zi. Obiectivul nostru pe termen lung rămâne acelaşi, de a ajunge la 2.000... citeste mai mult