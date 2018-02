Metode simple de a-ti prelungi viata!

Nu este nevoie decat de o plimbare de 30 de minute cu cainele prin parc sau o ora de activitati usoare in gradina sau prin curte si riscul de mortalitate scade cu 17%.



Este concluzia la care au ajuns oamenii de stiinta britanici, care si-au publicat studiul realizat pe aceasta tema in British Journal of Sports Medicine.

Timp de cinci ani, expertii britanici au monitorizat starea de sanatate si evolutia mortalitatii in cazul a 1181 de barbati, a caror varsta medie a fost, la inceputul studiului, de 78 de ani.

Peste 100 dintre participanti au decedat pe perioada experimentului.... citeste mai mult