Metoda cea mai eficienta de gasire rapida a unor solutii Americanii ii spun “brainstorming”, belgienii – “cervo-gym”, iar francezii – “remue-meninges”. Un echivalent romanesc ar fi "furtuna creierelor" sau, pur si simplu, "sedinta de creativitate". Dar, indiferent de denumire, esenta metodei este aceeasi: o reuniune unde se produc idei, intr-o atmosfera pe deplin libera, unde fiecare participant spune orice gand care-i vine in minte legat de rezolvarea unei anumite probleme.

Braistorming-ul este utilizat in mod curent in Statele Unite, inca din anii ’30. In Romania metoda se aplica deocamdata doar la o scara redusa, cu toate ca... citeste mai mult