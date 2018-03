Meteorologii au emis, miercuri dimineaţa, avertizări nowcasting Cod galben de ceaţă şi vizibilitate scăzută, valabile în următoarele ore, în şase judeţe din Muntenia şi Banat.

Conform Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), până la ora 9:00, în localităţi din judeţul Arad va persista ceaţa, iar vizibilitatea va fi scăzută local sub 200 de metri şi, izolat, sub 50 de metri.

De asemenea, până la ora 8:00, se vor afla sub atenţionare de ceaţă mai multe localităţi din judeţele Prahova, Argeş, Dâmboviţa, Buzău şi Gorj.

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o... citeste mai mult