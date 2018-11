-Administraţia Naţională de Meteorologie a emis marţi dimineaţa noi atenţionări nowcasting Cod galben de ceaţă, valabile în 10 judeţe din Oltenia, Transilvania şi Muntenia, pe parcursul următoarelor ore.

Potrivit meteorologilor, până la ora 12:00, în zona joasă a judeţelor Mehedinţi, Olt, Vâlcea, Gorj şi Dolj se va semnala ceaţă care reduce vizibilitatea, local, sub 200 de metri şi izolat sub 50 metri.

Mai multe localităţi din judeţul Cluj se află sub o atenţionare similară până la ora 11:00, iar în zona joasă a judeţelor... citeste mai mult