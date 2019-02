Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis marţi dimineaţa mai multe atenţionări nowcasting Cod galben de ceaţă densă, valabile în orele următoare, în 12 judeţe din Transilvania, Muntenia şi Dobrogea.

Potrivit meteorologilor, până la ora 11:00, în localităţi din Braşov, Covasna, Harghita şi Sibiu se va semnala ceaţă, fenomen care determină reducerea vizibilităţii, local, sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri. În aceste zone vor fi şi depuneri de chiciură.

De asemenea, până la ora 9:00, se află sub atenţionare de ceaţă şi... citeste mai mult