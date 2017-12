Unii poarta lenjerie rosie, altii au grija sa-i prinda miezul noptii cu multi bani in buzunare, insa Andreea Mantea taie 12 cepe fix in noaptea de Revelion. Motivul? Bruneta de la Kanal D sustine ca astfel va afla cum ii va merge in anul urmator. ...

Puterea, 24 Decembrie 2012