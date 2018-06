„Am suferit o mastectomie. Mi-au fost scoşi toţi nodulii limfatici. Apoi, după 10 ani, am simţit alţi noduli în acelaşi loc care au crescut până la cancer în stadiul IV“, a povestit Judy Perkins, pacientă, citată de cbsnews.com.

În ciuda chimioterapiei şi a tratamentului hormonal urmat, cancerul a dezvoltat metastaze la piept şi la ficat.

„Mi-am dat seama că voi muri. Mi-a părut rău pentru familia mea, dar mi-am spus că sunt recunoscătoare pentru viaţa pe care, totuşi, am avut-o“.

Apoi, pacienta l-a cunoscut la National Institutes of Health – NIH - pe dr. Steven... citeste mai mult

azi, 20:38 in Sanatate, Vizualizari: 43 , Sursa: Adevarul in