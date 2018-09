Legendara trupa Metallica revine la Bucureti in turneul Worldwired, intr-un concert senzaional ce va avea loc pe 14 august 2019, pe Arena Naionala. Biletele se pun in vanzare vineri, 28 septembrie, la ora 10:00 pe iabilet.ro, in Magazinele Flanco si in reteaua iabilet.ro/retea. In deschidere vor canta trupele Ghost si Bokassa.

Turneul Worldwired se intoarce in Europa i Marea Britanie intre 1 mai si 25 august 2019 cu show-uri ce se desfaoara pe stadioane, in parcuri i chiar la un castel. Dupa seria de concerte indoor din 2017 - 2018 ce a depait recorduri in 29 de locuri de pe tot continentul, Metallica revine in Europa i Marea Britanie cu 25 de show-uri programate in peste 20 de ari.... citeste mai mult

