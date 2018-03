METAL SHOW are loc intre 17 si 20 aprilie la ROMEXPO

In perioada 17 – 20 aprilie in Pavilionul Central ROMEXPO are loc cea de a patra editie METAL SHOW - Expozitie internationala pentru tehnologii de prelucrare prin aschiere, prelucrarea tablelor, sudura si robotica.

Fiind recunoscut drept un eveniment caraterizat prin dinamism, METAL SHOW reuseste an de an sa reuneasca liderii industriei dar sa si aduca vizitatorii specialisti.

Principalele puncte de atractie ale METAL SHOW 2018:

* Prezenta celor mai importante companii din domeniu, dintre care amintim: Amada, Mazak, Greenbau, Maxim, Leadertech, Trumpf, Ro-Mega, Ago Trade, Teximp, Baykal,... citeste mai mult