Menajat in meciul cu Levante, primul pierdut de Barcelona in actuala editie de campionat, Lionel Messi a vorbit despre viitorul sau in cadrul clubului catalan. Atacantul argentinian nu crede ca o plecare de la Barcelona ar fi oportuna in acest moment sau in viitorul apropiat.

“Nu este nevoie sa plec la o alta echipa pentru a demonstra ceva nimanui. Unde sa plec la mai bine? Sunt la cea mai buna echipa din lume, in cel mai frumos oras, iar copiii mei sunt linistiti si au prieteni aici”, a spus Messi pentru TyC Sports, anunta El Mundo Deportivo. “Nu stiu ce voi face atunci cand voi renunta la fotbal, cum imi voi... citeste mai mult