Lionel Messi (31 de ani) a produs un nou meci de calitate la FC Barcelona, în calificarea obţinută de catalani în faza sferturilor de finală ale Ligii Campionilor, în urma victoriei cu Olympique Lyon, scor 5-1.

La finalulul jocului de pe Camp Nou, în care a reuşit două goluri şi două pase decisive, Messi a vorbit despre jocul cu Lyon, dar şi despre posibilul adversar pe care Barcelona îl va înfrunta în faza următoare a Ligii.

"Am intrat să câştigăm şi am plimbat bine mingea. Am suferit puţin la scorul de 2-1, ne-am complicat puţin situaţia în urma unei faze fixe. Înainte de asta, nu au avut ocazii. A fost bine că am făcut 3-1... citeste mai mult

