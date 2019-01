Messi la superlativ! VIDEO | Golul magnific marcat de Leo la antrenamentele Barcelonei

Al doilea portar al Barcelonei, Jasper Cillessen, a fost victima lui Lionel Messi la antrenamentele de vineri, 4 ianuarie. Decarul şi căpitanul grupării blaugrana a primit o centrare şi a înscris relaxat în poarta apărată de goalkeeper-ul olandez cu o execuţie impecabilă cu piciorul stâng.

Reuşita a fost distribuită pe pagina de Instagram a formaţiei Barcelonei, iar în doar două ore filmuleţul a primit aproximativ 1,5 milioane de "like-uri" şi mii de comentarii.

View this post on Instagram Just... citeste mai mult