Astfel, după ce portughezul i-a sugerat lui Messi sa se transfere in Italia pentru a continua rivalitatea din Spania, vedeta Barcelonei nu a ezitat sa-i răspundă "N-am nevoie de o schimbare, sunt la cea mai buna echipa din lume. Aici am provocari noi in fiecare an. Nu am nevoie sa schimb echipa sau liga pentru a da peste provocari noi. Sunt la mine acasa, la cel mai mare club din lume, nu trebuie sa schimb nimic", a spus Messi in Marca. Messi a recunoascut insa ca rivalitatea cu Ronald a fost benefică pentru ambii jucători "A fost... citeste mai mult

