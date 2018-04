Messi de 126 de milioane

Argentinianul Lionel Messi se află pe primul loc în clasamentul celor mai bine plătiţi fotbalişti din lume, în sezonul 2017-2018, conform unei ierarhii întocmite de France Football. Messi are în acest sezon venituri totale de 126 milioane euro depăşindu-l astfel pe rivalul său Cristiano Ronaldo care are “doar” 94 milioane de euro.

În urmă cu un an însă, Ronaldo a încasat 87,5 milioane de euro, faţă de 76,5 milioane de euro, cât a primit Messi. Precizăm că toate aceste venituri sunt realizate... citeste mai mult