Mesele regulate, mai eficiente pentru controlul greutatii decat regimul de slabit Un program alimentar bazat pe mese regulate este mult mai eficient pentru controlul greutatii corporale in comparatie cu un regim de slabit ce poate avea ca rezultat un efect invers decat cel scontat, adica o talie mai mare si dezvoltarea unor tulburari, se arata in concluziile unui studiu realizat recent in Finlanda, citat luni de Xinhua.

