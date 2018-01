Articol de — Ionel Luţan Duminica, 07 Ianuarie, 16:59

FC Voluntari se mai departe de un jucător important care a contribuit substanțial la succesele importante ale echipei din ultimul timp.

Florin Acsinte și-a reziliat amiabil colaborarea cu formația antrenată de Claudiu Niculescu. ”Aventura mea la FC Voluntari a luat sfârșit. Am petrecut aici un an și jumătate, timp în care am învățat multe. Am învățat că dacă ești constiincios și muncești din greu, apar și rezultatele.

Trofeele din Cupă și Supercupa României confirmă asta. Am învățat că oricât de individualiști am fi, atunci când jucăm ca o echipă avem succes. Am învățat că orice sfârșit este de fapt un nou început.

