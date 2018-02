Mesajul unei mame pentru fiica ei care a picat un examen important

Hannah Cho este o adolescentă care a studiat mult, dar, din nefericire, a picat examenul la matematică.

După ce a aflat rezultatul, adolescenta și-a anunțat mama, printr-un mesaj pe telefon, că a dat greș. Răspunsul femeii i-a făcut cu siguranță ziua mai frumoasă tinerei dezamăgite.

„Nu îmi pasă dacă nu ai luat nota 10. Dar îmi pasă dacă plângi, dacă ești stresată și nefericită”, a fost mesajul mamei pentru fiica ei.

Hannah Cho a postat mesajul primit de la mama ei pe Twitter, unde s-a viralizat instant.

„Mama nu mă întreabă niciodată dacă mi-am făcut temele, ce note am luat sau dacă am mers la cursuri pentru că are... citeste mai mult