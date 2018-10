Destiny Mantia dorește să promoveze un mesaj important la un an după ce o femeie care s-a urcat beată la volan a produs accidentul care i-a ucis soțul și fiul de un an. „Actiunea unei persoane egoiste care a considerat ca este 'ok' să se urce la volan...

Jurnalul National, 25 Septembrie 2015