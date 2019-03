MESAJUL SAPTAMANAL de la ARHANGHELI pentru ZODII, 4-10 martie 2019. Atentionari, ghidari!

Primeste-ti mesajul, in functie de zodia ta, de la Arhangheli, pentru saptamana 4-10 martie 2019. Viata traita in calauzire divina este o viata traita mai usor. Drumul pe care sunt indicatoare este un drum parcurs mai usor. Mesajele arhanghelilor si ingerilor sunt aceste indicatoare presarate pe calea noastra.

Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Ei sunt foarte reali, puternici si multidimensionali. Ei supervizeaza ingerii pazitori. Gandeste-te la arhangheli ca la managerii ingerilor. Arhanghelii sunt mesageri de la Creator catre creatia sa. Ei ne ajuta in orice domeniu al vietii. Ne... citeste mai mult