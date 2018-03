Doua lesbiene care iesisera la o cafenea din New Bern, Carolina de Nord, au avut un soc in clipa in care au primit de la patronul localului un bilet.Arielle si Shawnee McPhail au luat cina la cafeneaua The Sting Ray pe 4 decembrie, iar cand se...

Ziarul de Iasi, 15 Ianuarie 2013