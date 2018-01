Mesajul presedintelui Donald Trump pentru printul Harry si viitoarea sa sotie, Meghan Markle Presedintele american Donald Trump, invitat in emisiunea de televiziune "Good Morning Britain", a vorbit despre nunta princiara care va avea loc la Londra in primavara acestui an si a declarat ca isi doreste ca printul Harry si Meghan Markle sa fie fericiti, informeaza lefigaro.fr.

azi, 00:41