Stimați arădeni: La mulți ani! Boldog új évet! Chestita nova godina! Ein frohes neues Jahr! Sreena nova godina! Šťastný nový rok! Bahtalo nevo bersh!

Oriunde ați trăi în județ sau în lume, orice limbă ați vorbi, vă doresc ca noul an să vă aducă bucurii și satisfacții personale, profesionale, gânduri și fapte bune față de Arad!

Încheiem un an intens, un an bun, la modul general, chiar dacă sunt încă multe de corectat și de făcut. Vă mulțumesc celor care v-ați adus contribuția la creșterea Aradului, prin întărirea instituțiilor noastre, prin implicare... citeste mai mult

