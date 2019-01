Simona Halep a avut un mesaj după meciul câştigat cu americanca Sofia Kenin (37 WTA), scor 3-6, 6-7/5, 6-4. Liderul mondial s-a calificat în faza optimilor, unde va juca împotriva lui Venus Williams (36 WTA).

”Unde există voinţă, e şi o cale”, a fost mesajul postat de sportiva constănţeancă pe reţelele de socializare. Aceasta a fost condusă de Kenin cu 4-2 în setul decisiv, dar a revenit spectaculos şi a reuşit să se impună.

Where there's a will, there's a way ❤️#ausopen pic.twitter.com/rlSbSz5FPc

— Simona Halep (@Simona_Halep) January 17, 2019 Dacă va trece de Venus Williams, Halep se poate duela cu sora... citeste mai mult

