Mesajul lui Mircea Badea pentru 2018

Mircea Badea a anunțat care sunt planurile sale pentru 2018.

Într-o postare pe Instagram, realizatorul emisiunii ”În Gura Presei” apare alături de Mugur Ciuvică, iar fotografia este însoțită de mesajul ”Anul ăsta îi rupem cu bătaia. Chiar dacă va fi ultimul”.



A post shared by @ mirceabadeareal on Dec 31, 2017 at 2:44pm PST

