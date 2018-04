Marcel Puşcaş a scris pe contul său de Facebook că alegătorii s-au declarat nemulţumiţi de actuala administraţie, dar la vot au demonstrat cu totul altceva.

„Am intrat in această campanie pentru Preşedinţia FRF, animat de gândul că pot schimba ceva, că pot sprijini

dezvoltarea reală, de fond, a fotbalului românesc. Nu am avut si nici n-am vrut să apelez la alte "ingrediente"

decât cele strict legate de SOLUŢII şi COMPETENŢĂ. Acesta este felul şi modul în care am crezut, cred şi voi crede toată viaţa că este cel... citeste mai mult

azi, 11:05 in Sport, Vizualizari: 26 , Sursa: Adevarul in