Dinu Giurescu a murit. Cunoscutul istoric a încetat din viață la vârsta de 91 de ani.

Ion Iliescu a transmis un mesaj de condoleanțe după aflarea veștii morții academicianului Dinu C. Giurescu.

„Am aflat cu profundă tristețe vestea morții academicianului Dinu C. Giurescu, reprezentant de frunte al istoriografiei românești. Continuator al muncii tatălui său,

la fel de ilustrul om de știință și istoric Constantin C. Giurescu, a făcut parte dintr-o familie de cărturari, care s-au dedicat studiului istoriei românilor. A lăsat drept

moștenire generațiilor viitoare o operă pe care sper să o aprecieze la adevărata sa valoare.... citeste mai mult