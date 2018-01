Cristian Chivu şi-a obţinut cu brio licenţa A, astfel că-şi poate începe cariera de antrenor. Pentru a fi principal în prima ligă a unei ţări, fostul căpitan al naţionalei are nevoie de licenţa PRO. Până obţine licenţa superioară, Chivu poate fi doar secund în prima ligă. Ultimul român care a ridicat Liga Campionilor a recunoscut că îşi doreşte să preia o grupă de juniori, dar a şi ţinut să transmită un mesaj tranşant pentru fotbaliştii români care visează să joace afară.

"Am luat licenţa de antrenor ca să fie, niciodată nu ştii când ai nevoie de ea. Fotbalul rămâne acelaşi şi după ce faci şcoala de antrenori. Am... citeste mai mult