Selecţionerul Cosmin Contra a anunţat că va forma un prim 11 care să fie egal valoric cu al sârbilor şi după acest meci din Liga Naţiunilor urmează să se opereze. Selecţionerul are piciorul stâng în ghips, după ce a suferit o accidentare la călcâiul lui Ahile.

“Eu mai rezist un meci şi sper să ajung pe masa de operaţie cu trei puncte în plus", a spus Contra, naţionala urmând să întâlnească, duminică, de la ora 16.00, pe Arena Naţională, selecţionata Serbiei, în Liga Naţiunilor.

Selecţionerul a detaliat: “Sper să fiu inspirat şi să aleg primul 11 care să pună în dificultate echipa Serbiei. Sper ca fizic, psihic, tactic să ne ridicăm la nivelul lor. Serbia are jucători care în... citeste mai mult

acum 51 min. in Sport, Vizualizari: 29 , Sursa: Pro Sport in