O victimă a unui atac îngrozitor petrecut în Illinoi, SUA, i-a trimis un mesaj emoționant soției sale cu puțin timp înainte să moară din cauza rănilor suferite.

Josh Pinkard i-a scris un mesaj soției în care i-a spus „Te iubesc, am fost împușcat la muncă”.

Bărbatul și alți patru angajați au fost împușcați la muncă chiar de către șeful lor în vârstă de 45 de ani.

„L-am citit de câteva ori până să-mi dau seama că era rea. Bineînțeles că inima mea s-a frânt atunci. Mi-am luat rapid copiii și am condus până la fabrica la care lucra, unde am întâlnit un polițist care blocase drumurile. Nu mi-a putut spune nimic”, a explicat... citeste mai mult