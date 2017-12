Mesajul deputatului Mihai Botez pentru vasluieni

Anul trecut, pe 19 decembrie 2016, pãseam a doua oarã în Parlamentul României, atunci însã ca deputat ales în judetul Vaslui, la mine acasã. Probabil ca multi alti tineri plecati din judetul nostru, în tarã sau în strãinãtate, mã gândeam sã mã întorc acasã sau sã pot contribui la dezvoltarea locului în care m-am format ca om si de care sunt strâns legat.

Mã onoreazã si, în acelasi timp, mã responsabilizeazã sustinerea pe care am primit-o.

Ce am fãcut în acest an? Pentru a rãspunde cererilor venite din partea cetãtenilor, am înaintat 41 de adrese si sesizãri cãtre Prefecturã, Consiliul Judetean, primãrii sau autoritãti locale.... citeste mai mult