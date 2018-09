Mii de de elevi din întreg judeţul Dâmboviţa, au participat ieri,10 septembrie 2018 la festivitatea de deschidere a noului an şcolar.

Deputatul PSD Dâmboviţa, Claudia Gilia, în calitate de cadru didatic universitar, părinte, dar şi în calitate de parlamentar a transmis un mesaj la începutul noului an şcolar 2018-2019: „În luna septembrie, pentru elevi, profesori şi părinţi, ia naştere un nou univers. În fiecare an, o nouă generaţie îşi întâlneşte prima învăţătoare, intră pentru prima dată în curtea unei şcoli şi pentru prima dată se aşează în bancă. Este luna în care profesorii preiau o mare responsabilitate – îşi asumă rolul de „părinte spiritual” pentru fiecare copil în parte. Nu... citeste mai mult

