Patriarhul Daniel le-a transmis romanilor traditionalul mesaj de Paste, citand din Epistola I a Sfantului Apostol Pavel.

"Invierea lui Hristos este temelia Invierii tuturor oamenilor. 'Precum in Adam toti mor, asa toti, in Hristos, vor invia', ne invata Sfantul Apotol Pavel, in Epistola intai catre corinteni. Viata omenirii intregi este indreptata catre Inviere, iar universul fizic actual este indreptat catre un cer nou si un pamant nou, in care moarte nu va mai fi, cum ne spune Cartea Apocalipsei, capitolul 21. Intrucat Sarbatoarea Sfintelor... citeste mai mult

azi, 13:15 in Social, Vizualizari: 47 , Sursa: Realitatea in